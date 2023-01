Senac em Uberlândia continua ofertando oportunidades para o mercado de trabalho em 2023

Senac em Uberlândia

A chegada próxima de um novo ano inspira a procura de novos ciclos e novas oportunidades, especialmente na área profissional. É comum que planos de carreira, novos postos e buscas por oportunidades entrem na pauta para o planejamento de um novo ano.

O Senac em Uberlândia é considerado um dos principais polos educacionais da região. A grade curricular dos cursos e a experiência dos docentes são diferenciais da unidade, que oferece uma vasta carteira de oportunidades. Em 2023 a unidade oferecerá mais de 10 turmas diferentes em cursos nas áreas de Beleza, Comércio, Gestão e Saúde entre cursos livres e técnicos.

“O mercado tem reagido muito bem a este momento de retomada da economia, que ainda estamos vivendo. Durante todo este ano, oferecemos diversas oportunidades de qualificação para a comunidade e vamos seguir com essa missão para 2023: ofertar ferramentas para a população para aproxime as pessoas do mercado de trabalho e as ajude alcançar novos postos profissionais”, comenta o diretor do Senac em Uberlândia, Antônio Vasconcelos.

Levantamento realizado pelo ManpowerGroup apontou que 41% das empresas brasileiras têm dificuldades em preencher cargos que exigem habilidades técnicas. Alinhado às dores do mercado, o Senac conta com um Modelo Pedagógico que coloca o aluno como protagonista e foca na formação técnica e prática em conjunto com habilidades socioemocionais.

Curso gratuito – Maquiador

A unidade está com matrículas abertas para o curso gratuito de Maquiador. Com início em 06 de fevereiro e duração média de dois meses, as aulas têm objetivo de formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, capazes de organizar o ambiente e os processos de trabalho do maquiador, maquiar o rosto do cliente utilizando produtos e métodos apropriados, considerando o tipo de pele proporcionando a harmonia ao formato do rosto do cliente.

As matrículas já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade localizada na Avenida Belo Horizonte, 525 – Osvaldo Rezende ou pela Central de Atendimento pelo Telefone/Whatsapp (34) 3304-1401. As vagas são por ordem de inscrição. Para saber mais sobre o curso, como se inscrever e outras ofertas da instituição, basta acessar o site do Senac.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade é fruto de acordo firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac. O programa visa ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica. Para participar é necessário ter renda mensal familiar per capta de até dois salários mínimos.

Sobre o Senac em Uberlândia

O Senac em Uberlândia é referência em ensino e qualificação profissional na região e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD). Com duas unidades na cidade, a instituição conta com salas de aula e laboratórios bem equipados e atualizados, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.