Servidor assedia sexualmente menor de 14 anos em prefeitura de MG

Um funcionário público da Prefeitura de Cássia, no Sudoeste de Minas, é suspeito de praticar assédio sexual contra uma adolescente de 14 anos. A menor é aprendiz do projeto “Vem Ser” e atua no paço.

Ela e a mãe procuraram a delegacia da cidade para denunciar o fato. A adolescente contou ao delegado que no primeiro dia de trabalho, quando estava na portaria, ele teria dito que ela era muito bonita, e que nos outros dias ele continuava falando as mesmas palavras.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), no dia 10 de março, a adolescente foi na copa para pegar água para o seu chefe, quando o suspeito disse que gostaria de fazer muitas coisas diferentes com ela.

A adolescente contou para o chefe, que disse que da próxima vez que acontecesse isso era para ela falar para ele. O chefe da menor chegou a se reunir com o funcionário público e a equipe para ver o que estava acontecendo. O chefe pediu o telefone dos responsáveis para tomar providências caso acontecesse de novo.

Ainda conforme o BO, é sabido que anteriormente o mesmo funcionário público importunou outra jovem do projeto, mas os pais não tomaram medidas.

O delegado titular de Cássia, Marcus Piedade, lavrou um TCO (Termo Circunstancial de Ocorrência) e encaminhou o caso à Justiça.

A Administração Municipal informou que está tomando todas as medidas cabíveis e que o caso corre em sigilo por tratar-se de menor de idade.