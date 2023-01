Servidor público de Centralina desaparecido: carro é achado em Itumbiara, GO

José Humberto Lima é procurado | Foto: Reprodução/Redes sociais

Centralina, Minas Gerais. Toda a região do Triângulo Mineiro e do Sudoeste Goiano tomaram conhecimento do desaparecimento do ex-vereador de Centralina no início da semana. José Humberto de Lima atua na Secretaria Municipal de Saúde e foi parlamentar na Câmara Municipal de Centralina entre 2001 e 2004.

O veículo de José Humberto de Lima foi encontrado com marcas de sangue em Itumbiara (GO), na última sexta-feira (20.jan.23).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o veículo estava às margens da rodovia BR-452, no estado goiano.

No carro foi encontrado um lençol com marcas de sangue. A Polícia Civil atua na investigação. A possibilidade de homicídio não foi descartada.

A situação preocupa familiares, que buscam pelo desaparecido desde o início da semana.

O carro encontrado foi usado por ele antes de desaparecer, no início desta semana. Buscas acontecem desde então e não há informações concretas que possam explicar o sumiço do antigo legislador.

Comparativo entre sangue de familiares e as amostras no tecido encontrado no carro poderá apontar se as marcas são de Lima.

A Polícia Civil de Goiás auxilia na investigação.