Servidoras da prefeitura de Sete Lagoas morrem atropeladas por carreta

Duas mulheres, de 33 e 37 anos, morreram nesta quinta-feira (23/2) atingidas por uma carreta desgovernada, no cruzamento da Avenida Marechal Castelo Branco com Avenida Secretário Divino Padrão, no Centro de Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), três pessoas foram atingidas no acidente , que ocorreu por volta de 11h20. As duas vítimas, identificadas como Stael de Assis Moreira e Silmara Vieira Barbosa, morreram no local. Ambas eram servidoras terceirizadas da prefeitura e estavam em horário de almoço.

Um homem foi a terceira pessoa atingida pelo veículo. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o hospital municipal e não corre risco de morte, informou a instituição.

Segundo apuração da polícia, o condutor perdeu o controle do veículo quando estava na rotatória, tentando desviar de um carro que parou bruscamente. A carreta subiu no passeio e atingiu as pessoas.

O motorista da carreta não se feriu, mas ficou em estado de choque. Ele foi atendido por uma equipe do Samu que estava na ocorrência.

Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que um poste e uma árvore foram derrubados com o impacto.

A Prefeitura de Sete Lagoas informou, em nota, que presta assistência para os familiares das vítimas.