Servidores marcam reunião com PBH na véspera de greve por reajuste salarial

Servidores municipais de Belo Horizonte farão uma reunião com representantes da prefeitura da capital na próxima segunda-feira (20/3) para discutir propostas de reajuste salarial. O encontro foi agendado para a véspera do início de movimento grevista dos funcionários, que não acataram a proposta de aumento enviada pelo Executivo Municipal.

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), o encontro acontecerá na sede da prefeitura, às 15h. A reunião foi articulada nesta sexta-feira (17/3), quando o presidente da Câmara Municipal de BH, vereador Gabriel (sem partido), recebeu os trabalhadores e se dispôs a mediar as negociações pelo reajuste salarial com o prefeito Fuad Noman (PSD).

Na quinta-feira (16/3), os servidores decidiram em assembleia iniciar a paralisação na próxima terça (21/3) , com ato de protesto em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) às 9h. Segundo o Sindibel, a proposta feita pela administração da capital é de recomposição salarial de 5,93% em duas parcelas, com 2,5% em julho para ser pago em agosto e 3,43% em novembro para ser pago em dezembro. A oferta ainda inclui um aumento do valor do vale-refeição de R$ 24,60 para R$ 35,00.

O sindicato, no entanto, afirma que a proposta não cobre os prejuízos associados à inflação. O Sindibel destaca que números do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apontam para uma perda salarial em 7,86% em janeiro deste ano, de 11,4% em julho e de 14% em dezembro.

Estado de Minas, a subsecretária municipal de Gestão de Pessoas, Fernanda Neves, afirma que a prefeitura mantém um diálogo aberto com o sindicato e diz que a margem de negociação da PBH foi limitada por reajuste Em entrevista ao, a subsecretária municipal de Gestão de Pessoas, Fernanda Neves, afirma que a prefeitura mantém um diálogo aberto com o sindicato e diz que a margem de negociação da PBH foi limitada por reajuste concedido no ano passado

“Nesse ano, a despesa com pessoal cresceu 7,7%, enquanto a previsão de crescimento de receita é de 6,86%. O que nós fizemos foi uma proposta que cabe no nosso orçamento. No ano passado, a gente teve um reajuste muito grande, e isso tem refletido na folha deste ano. A gente apresenta o que está dentro do nosso limite”, afirmou.

Neves destacou a reunião com o Sindibel na próxima segunda-feira e disse que a prefeitura tentará chegar a uma definição com os servidores.