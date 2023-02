Sete pessoas morrem vítimas de afogamento no Sul de Minas nos últimos dias

Vários corpos foram encontrados em cidades da região nos últimos dias, no Sul de Minas. Os casos têm assustado moradores e preocupado autoridades. Na maioria dos casos, o afogamento foi o causador da morte; alguns ainda serão investigados pela Polícia Civil para apurar se houve ou não violência. Veja detalhes!

Maria da Fé / Itajubá

O corpo de Eduardo Batista Maciel, de 56 anos, que havia caído no rio Rio Lourenço Velho, entre Maria da Fé e Itajubá, foi encontrado. O homem sumiu no sábado (18/02) e seu corpo foi localizado nesta quarta-feira (22/02), a aproximadamente 800 metros do local de onde submergiu. A perícia foi acionada e a suspeita é que o homem tenha caído no rio.

Em Três Corações, um corpo foi encontrado no Rio do Peixe, nessa terça-feira (21/2), na região do Bairro Santana. A suspeita é que a vítima seja um homem, mas o cadáver estava em decomposição. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Corações para ser identificado e ainda não há suspeita de quem possa ser a pessoa.

Fama

Em Fama, o corpo de uma jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (21/02), no Lago de Furnas. Caren Lúcia Sanches Chrispim, de 26 anos, estava desaparecida desde a noite de domingo (19), após uma festa de carnaval na cidade.

O corpo foi localizado, boiando, pelos Bombeiros, que estavam realizando uma ação de prevenção aquática na cidade. A Polícia Militar foi acionada, e a ocorrência repassada para a Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito para investigar o caso.

Caren era natural da cidade de Cruzeiro (SP), onde ela foi sepultada. A jovem ingressou na licenciatura em Química em 2018 e atualmente estava no 8º período do curso . A universidade publicou nota de pesar pela morte da aluna. Veja, abaixo, a nota completa divulgada pela Unifal:

“A comunidade acadêmica e administrativa da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, por meio da Reitoria, e do Instituto de Química, lamenta, profundamente, o falecimento da universitária Caren Lúcia Sanches Chrispim, ocorrido na cidade de Fama/MG. Caren, de 26 anos, ingressou na licenciatura em Química da UNIFAL-MG, em 2018. Atualmente no 8º período do curso, ela também participava de diversas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade. A UNIFAL-MG se solidariza e manifesta o mais profundo pesar, neste momento de dor, à Sra. Carmen Lúcia Sanches Chrispim e ao Sr. Carlos Henrique Chrispim, pais de Caren, e a todos os familiares, amigos, professores e colegas de curso. O velório e sepultamento ocorrerão em Cruzeiro/SP, cidade natal de Caren Lúcia”.

Itamoji

Já em Itamoji, também na terça-feira, um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, na zona rural da cidade. O cadáver estava às margens de um riacho, nos fundos de uma propriedade do Bairro Cachoeirinha.

Um sitiante que estava procurando por uma vaca desaparecida foi quem localizou o corpo. Segundo os Bombeiros, o local onde o cadáver estava é de difícil acesso, por isso foi preciso uma caminhada de 20 minutos entre mata fechada e pasto.

O corpo foi removido pelos Bombeiros e encaminhado ao IML, onde deve passar por exame de DNA para determinar a identificação da vítima. A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas.

Elói Mendes

Em Elói Mendes o caso aconteceu no domingo (19/2). Um homem de 37 anos morreu após se afogar em um açude na zona rural da cidade, em um local conhecido como Aquenta Sol. O homem chegou a ser retirado com vida do açude, por populares, mas não resistiu.

Corpo de Bombeiros de Varginha, que atendeu a ocorrência, contou que o homem entrou no açude para se banhar, momento em que submergiu. A equipe da Polícia Militar esteve no local para a realização dos trabalhos de perícia.

Campo do Meio

Em Campo do Meio, um homem de 49 anos morreu afogado após entrar para nadar nas proximidades da orla da avenida Beira Lago. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (17/2). O Corpo de Bombeiros informou que a vítima afundou quando estava a aproximadamente 20 metros da orla e não foi mais visto.

Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros de Alfenas foi acionada e realizou os trabalhos de mergulho. O corpo foi encontrado cerca de 30 minutos depois do afogamento e estava a cerca de cinco metros de profundidade e 20 metros da margem. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi liberado.

Campanha

Já em Campanha, um homem morreu afogado após tentar atravessar um lago na tarde de quinta-feira (16/2) no Bairro Estação. Marcílio da Silva Paulino, de 38 anos, foi achado a aproximadamente 3 metros de profundidade.

Os Bombeiros informaram que ele estava usando uma câmara de ar de um caminhão como boia e entrou no lago para tirar uma árvore caída às margens do local. Ele estava com seu irmão e outros colegas de trabalho.

O corpo do homem foi atacado por peixes no lago, ficando sem as orelhas e com o nariz desfigurado, segundo os Bombeiros. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Corações.

Iago Almeida / Especial ao EM