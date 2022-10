Simone Tebet manda recado a Bolsonaro: ‘Você vai entrar para o lixo da história’

Jefferson Rudy/Agência Senado Fonte: Agência Senado

A senadora Simone Tebet (MDB) disse nesta sexta-feira (21/10), em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “vai entrar para o lixo da história”. A parlamentar participa da agenda de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais.

“Bolsonaro foi responsável pela morte de mais de 100 mil brasileiros e brasileiras. Eu estava lá. Ninguém me contou. Entrei comovida na CPI da COVID e sai indignada, porque esse presidente atrasou em 45 dias a compra da vacina”, declarou.

Esta é a primeira vez que a senadora participa de um ato ao lado do ex-presidente. Tebet também afirmou que Bolsonaro “não respeita as mulheres” e “flerta com o autoritarismo, militariza a política e politiza as forças armadas”.

Em cima do carro de som, a parlamentar adotou um estilo empolgado, pedindo para as pessoas gritarem o nome e o número de Lula. Ela disse ainda que está na campanha em nome da democracia.