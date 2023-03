Sindicato de tecnologia propõe novo uso para Aeroporto Carlos Prates

Um projeto quer propor mudanças na utilização do Aeroporto Carlos Prates após a desativação do espaço. A ideia é do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindinfor), que sugere a implantação do "Distrito de Inovação Prates Tech" como um espaço de pesquisa e inovação e também de moradias, áreas verdes e lazer.

Mesmo que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já tenha confirmado um estudo de ocupação para a área , em meados de março, o presidente do Sindinfor, Fábio Veras e o presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro), Fernando Santos, protocolaram um ofício solicitando uma audiência com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e com o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), para tratar do tema.

Segundo Veras, a ideia do "Distrito de Inovação Prates Tech" é utilizar o terreno para melhorar a cidade em diversos sentidos, com uma proposta de espaço verde, moradias, bares, restaurantes e hub de desenvolvimento, em parceria com empresas multinacionais. "Já temos uma grande empresa tecnológica com disposição para criar um campus de formação no Prates, com vagas para pessoas de baixa renda. As pessoas devem desconstruir a ideia que um espaço tecnológico é apenas um galpão", diz.

Os investimentos do local seriam feitos em parceria público privada ou por meio de concessão, oferecendo o espaço em edital com contrapartidas a grandes universidades, empresas que desenvolvem inovação, com previsão de um espaço para atração de grandes empresas nacionais e internacionais. Esses espaços estão previstos no modo 'Centros de P&D', que são voltados para empresas com pesquisas inovadoras para determinada área.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a inspiração para o projeto partiu do que foi feito no Porto Digital, em Recife e no município de Pedra Branca, em Santa Catarina, que investiram nas empresas de tecnologia da informação no início de 2010 e, uma década mais tarde, tiveram grande resultado no Produto Interno Bruto (PIB). Além de outro projeto do mesmo estilo, feito em Nova York e que disputa com o Vale do Silício.