Sindicato dos Rodoviários: ‘O transporte em BH é uma bomba relógio’

Belo Horizonte registrou, na manhã desta terça-feira (23/5), mais um acidente de ônibus. Uma batida entre dois coletivos deixou 17 feridos, um deles em estado grave, na Avenida Pedro I, altura do Bairro Vila Clóris, região Norte de Belo Horizonte.

Na tarde desta terça-feira (23/5), uma mulher morreu atropelada por um ônibus do Move em Belo Horizonte . O acidente ocorreu na Avenida Antônio Carlos, no viaduto São Francisco, Bairro Lagoinha.

O alto número de ocorrências do tipo acende o sinal de alerta sobre a segurança do transporte coletivo na região. Reclamações de falta de estrutura dos ônibus têm sido comuns.

Para Paulo César da Silva, 51 anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH), o sucateamento da frota de ônibus da capital é um problema antigo. “A gente observa que é preciso um tempo hábil para fazer manutenções completas nesses ônibus. Esses veículos chegam a rodar até 20 horas por dia. É feita uma manutenção que não condiz com o desgaste diário deles”.

Ele argumenta que, com mais horários de ônibus, os veículos circulam mais e as manutenções não acompanharam esse aumento.

De acordo com o presidente do STTR-BH, trabalhadores e população ficam “em meio a um fogo cruzado”, na discussão do transporte público em Belo Horizonte.

Paulo ressaltou que são muitos os fatores que tornam o trabalho dos motoristas de ônibus mais estressante e perigoso. “Os trabalhadores estão submetidos, às vezes, a cargas horárias excedentes, mas muitas coisas contribuem. O trânsito, que tem uma frota de carros cada dia maior, menos pistas exclusivas. Tudo isso resulta num maior cansaço físico e mental para o trabalhador”.

Paulo César da Silva ressaltou a importância de os órgãos de administração pública abrirem diálogo com os sindicatos, para a proposição de melhorias no dia a dia dos trabalhadores.

“Tem que sentar todo mundo e rápido, porque o transporte está virando um caos. Belo Horizonte está complicado. Qualquer discussão que envolva o transporte coletivo tem que ter a participação dos órgãos representativos para ajudar”, destacou Paulo.

Silva ressaltou, ainda, que os problemas enfrentados pelo transporte público de BH não têm a ver somente com os motoristas ou com os veículos, mas também com toda a infraestrutura do município. “Existem problemas nas vias, é importante construir mais passarelas para que os pedestres não atravessem em meio aos ônibus , é muita coisa. A pefeitura e a Câmara Municipal não podem colocar a culpa nos transportes e fugir das suas responsabilidades. Tem que sentar junto todo mundo e buscar uma saída.”