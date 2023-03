Sogro é preso suspeito de agredir nora com facão

Um homem, de 54 anos, foi preso suspeito de agredir com um facão a própria nora, de 22 anos, na noite desse domingo (26/3), no bairro Guanabara, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é companheira do filho do suspeito e o casal tem histórico de brigas e discussões. Na noite de ontem, após mais uma briga, o sogro e o filho foram para um bar de um posto de gasolina à margem da BR-040.

Em determinado momento, a mulher chegou ao local e continuou a briga. O sogro tentou intervir, mas foi xingado pela vítima, que disse para ele não se intrometer em briga de casal. O homem, então, foi até a oficina do posto, pegou um facão e agrediu a vítima.

Depois do crime, o suspeito entrou em um carro e fugiu em direção a Ribeirão das Neves.

A mulher foi socorrida para o Hospital Municipal de Contagem com um corte profundo na mão esquerda, a amputação do polegar esquerdo, lesão no crânio e corte no rosto. De acordo com a PM, o estado de saúde dela é estável.

O suspeito foi localizado pela polícia no bairro Carajás, em Contagem. O carro usado na fuga foi removido, o facão foi apreendido e o homem foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil, que vai investigar o caso.