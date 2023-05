Solicitação de medicamentos da Farmácia de Minas será na UAI Praça Sete

A partir desta segunda-feira (8/5), a abertura do processo de solicitação de medicamentos da Farmácia de Minas de Belo Horizonte será feita exclusivamente na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, localizada no centro da capital mineira. A medida é válida para moradores dos 39 municípios de abrangência da Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte.

A iniciativa visa facilitar o acesso da população ao serviço, que é necessário para garantia do fornecimento dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, o Ceaf conta com 165 medicamentos para tratamento de condições de saúde crônicas ou de uso prolongado.

Com a migração do serviço para a UAI Praça Sete, a expectativa é reduzir o tempo de espera e aprimorar o atendimento ao cidadão, inclusive com o aumento gradativo de vagas disponíveis para agendamento conforme for necessário para atender à demanda apresentada.

Segundo o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, a medida também vai beneficiar o usuário quando for buscar os medicamentos do Ceaf na sede da Farmácia de Minas BH. "Com a mudança, vamos liberar 12 guichês na Farmácia de Minas para a dispensação dos medicamentos, o que representa um aumento potencial de pacientes atendidos por mês para retirada de remédios", explicou Baccheretti.

A secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, destacou que a intenção do governo é que a população possa resolver todas as situações que tiver com o Estado por meio das UAIs. "Trazer o serviço da Farmácia de Minas para a UAI Praça Sete é um movimento importante do Governo de Minas, que está buscando, ao longo desta gestão, centralizar cada vez mais serviços nas nossas Unidades de Atendimento Integrado", ressaltou.

O que não muda

É importante destacar que os demais serviços oferecidos pela Farmácia de Minas de Belo Horizonte, como a dispensação de medicamentos, a inclusão de novos documentos e o agendamento de retorno permanecem inalterados e seguem sendo realizados normalmente na sede do bairro Carlos Prates. Também não haverá qualquer alteração na rotina dos usuários das demais unidades da Farmácia de Minas das Regionais de Saúde do interior de Minas Gerais.

Até abril de 2023 já foram abertos, pela Farmácia de Minas de Belo Horizonte, 8.299 protocolos de solicitação de medicamentos, média de 2.075 por mês. Em 2022, foram 21.243 pedidos, média de 1.770 novos processos ao mês.

Passo a passo

O usuário deverá agendar dia e horário para seu atendimento no Portal MG ou aplicativo MG App e comparecer, conforme agendamento, na UAI Praça Sete para entregar os documentos devidamente preenchidos.

O usuário poderá acompanhar o andamento da solicitação pelo Portal Cidadão ou aplicativo MG App.

O prazo para deferimento é de até 45 dias e, assim que a solicitação for deferida, o usuário deverá conferir a disponibilidade do medicamento para ser retirado na Farmácia de Minas de Belo Horizonte.