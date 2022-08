Soraya Thronicke assina compromisso com Presidente Amigo da Criança

A candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, assinou na tarde de hoje (18) o compromisso com o Presidente Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. Essa é a sexta edição do programa, que convida os candidatos à Presidência a assumir compromissos para a proteção das crianças e adolescentes.

Com cerca de 30 páginas, o documento tem 18 compromissos divididos em cinco principais temas: a segurança de renda de crianças e adolescentes; a segurança alimentar e nutricional infantil; o bem-estar com a vida saudável; a educação inclusiva, equitativa e de qualidade; e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

“Todos esses compromissos, do programa Presidente da Criança são de extrema importância. E não há como falar em criança e adolescência sem falar em educação como prioridade, principalmente quanto a modelos mais avançados de metodologia. Não menos importante: temos de erradicar a fome e reforçar as campanhas de vacinação. O trabalho da Abrinq preenche uma lacuna do estado brasileiro, que, infelizmente, não assume, não cumpre, não honra com as suas obrigações”, disse a candidata.

Soraya ressaltou que, além de tratar a educação como prioridade, irá investir nos professores e se aproximar da iniciativa privada. “Investir nos professores e dar um ambiente escolar mais favorável, mas, acima de tudo, trazer a iniciativa privada para contribuir e colaborar nesses vácuos que nós temos, hoje em dia, na educação”.

A assinatura do termo ocorreu na sede da organização Abrinq, na Vila Uberabinha, na zona sul da capital paulista. Receberam a presidenciável o presidente da Abrinq, Synésio Batista da Costa; o gerente-executivo da organização, Victor Graça, e o líder do programa Presidente Amigo da Criança, Thiago Battaglini.