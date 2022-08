Soraya Thronicke grava programas para o horário eleitoral

A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, realizou gravações para o horário eleitoral em seu primeiro dia de campanha. Durante o dia, Thronicke concedeu entrevistas na capital paulista e se reuniu com equipes de comunicação e de marketing da campanha.

No plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata defende a unificação dos tributos e contribuições federais para auxiliar na retomada da economia após a pandemia de covid-19, além de política de apoio aos micro e pequenos empreendedores.

Na educação, propõe melhorar a remuneração e a qualificação de professores, combater a evasão escolar e adotar um plano conjunto com estados e municípios para melhora dos índices educacionais.

Na saúde, a chapa quer ampliar o atendimento do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS) e aumentar os recursos para a área.

Pelo calendário eleitoral, a partir desta terça-feira, os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral na internet e comícios com aparelhagem de som. Já a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, do primeiro turno das eleições, começará no dia 26. O término será no dia 29 de setembro.