SRAG: queda de casos em SP e Rio desacelera curva nacional

O boletim mostra que entre os dias 4 a , ou seja, na Semana Epidemiológica (SE) 49, o número de casos de SRAG positivos para Sars-CoV-2 (covid-19) entre a população adulta em estados de todas as regiões do país aumentou. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia .

Diante desta situação, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, chama atenção para a necessidade de cuidados nas celebrações de fim de ano. Ele recomenda o uso de máscaras adequadas no transporte público, em locais fechados ou mal ventilados e nas aglomerações. A medida é recomendada até que o cenário epidemiológico volte à situação de baixa circulação do Sars-CoV-2.

Covid-19

Os casos de covid-19, de acordo com o boletim, são maioria entre os casos de SRAG. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 1,2% para influenza A; 0% para influenza B; 0,5% para vírus sincicial respiratório (VSR); e 94,8% para covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,2% para influenza A; 0,0% para influenza B; 0,5% para VSR; e 94,8% para covid.

O VSR mantém presença expressiva nas crianças de 0 a 4 anos em São Paulo. Na Região Sul, o VSR também retoma o crescimento entre as crianças dessa faixa etária.

Tendências

O Boletim mostra crescimento na tendência de longo prazo, ou seja, consideradas as últimas seis semanas, e estabilidade na de curto prazo, nas últimas três semanas.

Das 27 unidades federativas, 21 apresentam crescimento moderado de SRAG na tendência de longo prazo até a SE 49: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio , Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

De acordo com a Fiocruz, nesses estados, os casos aumentam entre a população adulta e nas faixas etárias acima de 60 anos, associado ao aumento de internações associadas à covid-19.

Já no Rio e em São Paulo, há uma interrupção do crescimento no número de novos casos semanais em todas as macrorregiões de saúde. Na Paraíba, a queda é clara na macrorregião I, que inclui a capital João Pessoa. Nas demais macros, ainda há sinal de crescimento.

Casos em 2022

O boletim mostra que, referente ao ano epidemiológico 2022, foram notificados 279.678 casos de SRAG, sendo 131.909 (47,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 119.132 (42,6%) negativos, e ao menos 15.981 (5,7%) aguardando resultado laboratorial. Dentre os casos positivos do ano corrente, 5% são Influenza A, 0,2% Influenza B, 9,7% VSR, e 76,9% covid-19.

Neste ano, até o momento, segundo os dados disponíveis, foram registrados 41.898 mortes notificadas de SRAG, a maioria por covid. Do total, 30.240 (72,2%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.412 (22,5%) negativos, e ao menos 907 (2,2%) aguardam resultado laboratorial. Dentre os positivos do ano corrente, 3,2% são Influenza A, 0,1% Influenza B, 0,8% vírus sincicial respiratório (VSR), e 94%, de covid-19.