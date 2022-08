STF lança livro em homenagem ao ex-ministro Teori Zavascki

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou hoje (17) o livro Eis Aí Suas Rosas, uma homenagem póstuma ao ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017 em um acidente aéreo.

A obra tem prefácio do ministro aposentado Celso de Mello e depoimentos de familiares, amigos, servidores e ministros do STF. A obra foi editada pela Associação Senhora de Lourdes,

de Santa Catarina.

Em janeiro de 2017, o avião bimotor que transportava Teori Zavascki e mais quatro pessoas, incluindo o piloto, caiu no mar próximo a Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Todos os ocupantes morreram.

No STF, Zavascki foi sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse no mesmo ano.

* Com informações do STF