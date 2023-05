STF mantém preventiva de biomédica acusada de homicídio doloso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes negou, liminarmente, o pedido para reverter a prisão preventiva da biomédica Lorena Marcondes em domiciliar. Ela está presa desde segunda-feira (8/5), no presídio Floramar, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, quando uma paciente, de 46 anos, sofreu parada cardiorrespiratória durante procedimento estético e morreu.