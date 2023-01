Sucuri gigante é resgatada ao tentar atravessar MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba

Capinópolis, Minas Gerais. Uma sucuri gigante foi resgatada quando tentava atravessar a MGC-154 na noite da última quarta-feira (18.jan.23). Várias pessoas que passavam pelo local pararam para ver o réptil gigante.

Nas imagens é possível ver os questionamentos sobre o tamanho do animal, que pode, facilmente, chegar a 6 metros.

A sucuri estava lenta, pois havia ingerido uma presa — possivelmente uma capivara, já que o local onde ela foi encontrada é área de brejo, ficando ao lado de um córrego.

Sucuri gigante é resgatada ao tentar ultrapassar a MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba

Anaconda

As sucuris também são conhecida como anacondas. Eles são um grupo semiaquático de cobras e incluem uma das maiores cobras do mundo. No entanto, não caçam regularmente humanos.

Uma sucuri pode viver por até 30 anos. As fêmeas são maiores que os machos, atingindo a maturidade sexual por volta dos seis anos de idade.