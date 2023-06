Um incêndio de grande proporções atinge um supermercado no bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (13/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na altura do número 4.000 da Avenida Cristiano Machado.

Segundo informações iniciais, o fogo é no prédio do antigo Extra, do Minas Shopping, onde hoje funciona o supermercado Assaí.

A fumaça é vista de longe. Ainda não há informações de feridos.

Matéria em atualização