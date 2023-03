Suplementos alimentares de academia roubados são encontrados em BR

Na última quinta-feira (9/3), um Fiat Pálio foi encontrado em patrulhamento da Polícia Rodoviária na BR 050, no Km 43, próximo a Uberlândia, com suplementos alimentares de academia furtados.

Os policiais avistaram o carro no sentido contrário da viatura. Os militares suspeitaram e deram a volta para abordar o motorista.

Pouco depois, o veículo foi encontrado às margens da rodovia com a porta do motorista aberta e a chave na ignição. Segundo relatos dos agentes, não havia ninguém no interior do carro e nem nas imediações.

Dentro do Pálio, havia vários produtos de suplementos alimentares de academia sem procedência.

No desenrolar da ocorrência, o Copom (Central de Operações da Polícia Militar) foi acionado e informou que no dia 7 de março houve um furto de suplementos em uma academia da região.

A vítima foi contatada e reconheceu os objetos furtados.

O material recuperado foi apreendido e entregue na Delegacia.

O carro não tem queixa-crime e o autor ainda não foi localizado.

