Surto de dengue: prefeito de Passos decreta situação de emergência

O prefeito de Passos, no interior de Minas Gerais, decretou, nesta sexta-feira (24/2), situação de mergência por causa do crescimento do número de casos de dengue na cidade.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Passos atingiu 2.363 notificações de dengue até a quinta-feira (23) e se mantém na segunda posição entre os municípios mineiros com maior número de registros.

Em primeiro, continua Montes Claros, com 5.918 notificações. Passos já alcançou, em 54 dias de 2023, 78,82% dos 2.998 casos prováveis de dengue notificados em 2022. Na região, o número de casos prováveis da doença chegou a 3.568.

As notificações de chikungunya também aumentaram na região e já chegam a dez casos prováveis (cinco em Piumhi, duas em Pimenta, uma em Capitólio, uma em Claraval e uma em Pratápolis). Segundo o boletim epidemiológico, entre os 27 municípios que integram a Secretaria Regional de Saúde, apenas quatro não tiveram notificações de dengue em 2023.

Em Passos, a alta no número de casos prováveis de dengue foi de 46,6% em uma semana. A cidade, além de Montes Claros, é a única do estado com mais de 2 mil notificações da doença neste ano.

Aumentou também o número de pacientes internados em Passos. Na Santa Casa de Misericórdia da cidade, há nove pessoas internadas com dengue, uma delas uma criança. Ontem, eram cinco internados.

No último dia 16, a prefeitura de Montes Claros declarou situação de emergência em saúde pública no município em razão do surto de doenças infecciosas virais pelo período de 120 dias. A medida considera que o município enfrenta um cenário alarmante devido aos casos prováveis de dengue (5.918), chikungunya (2.466) e zika vírus (3).

Fumacê em Passos

Três caminhonetes vão fazer o trabalho de "fumacê" em Passos, com o objetivo de reduzir os casos de dengue na cidade. A informação foi repassada em reunião da Comissão de Saúde com o Comitê de Arboviroses nesta tarde.