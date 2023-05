Surto de sarna em penitenciária provoca suspensão de visitas

Um surto de sarna (escabiose) atinge as alas ímpares do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), informou nesta quinta-feira, (18/5) que as visitas estão suspensas, mas serão compensadas quando a situação for regularizada.

Em nota, a Sejusp afirmou que o setor de Saúde da unidade diagnosticou a situação ontem e somente presos das alas ímpares da unidade foram infectados, mas como parte dos procedimentos, os presos dessas alas ficarão isolados por sete dias enquanto recebem tratamento adequado.

Não foi informado quantas pessoas estão doentes ou a lotação atual.

Nos próximos dias, a penitenciária passará por uma ação, com a participação de profissionais de saúde da Sejusp e da cidade, para fazer "o manejo clínico da doença e garantir assistência integral a todos os presos da unidade", disse o órgão.

As visitas que seriam realizadas neste sábado e domingo foram suspensas e serão compensadas no fim de semana seguinte, sem prejuízos aos familiares e presos.