Suspeita de esfaquear o parceiro 19 vezes é presa em Governador Valadares

Uma mulher de 28 anos, suspeita de assassinar um homem de 60, foi presa ontem (8/2), em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Civil, ela mantinha um relacionamento amoroso com a vítima há cerca de três anos e, no dia 11 de setembro do ano passado, a mulher teria matado o companheiro.

A motivação do crime estaria relacionada com a intenção do parceiro em terminar o relacionamento . O homem foi encontrado ensanguentado, com um corte profundo no pescoço, no banco de trás de um carro parado na estrada que dá acesso ao Pico do Ibituruna. Ele foi visto por pessoas que faziam trilha no local. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O laudo do médico-legista constatou lesões nas mãos da vítima que indicam reação de defesa, bem como 19 perfurações pelo corpo. De acordo com a delegada que conduz as investigações, Adeliana Xavier, foi feita uma análise nas câmeras de segurança dos locais onde o veículo que o casal ocupava passou.

"Ela (a investigada) chega num determinado local e não consegue explicar como chegou ali ou quem a levou ali. O intervalo de tempo entre o último local que o carro é visto e o tempo em que ela chega nesse outro ambiente, ela não consegue explicar onde estava. Então, foram diversas circunstâncias em que a gente montou esse quebra-cabeça", detalhou.

A mulher negou ter cometido o crime em seu depoimento, porém, ela foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.