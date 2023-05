Suspeita de matar o filho de 1 ano em Goiás é presa na Grande BH

Procurada pela morte do filho de 1 ano, em maio de 2022, na cidade de Jataí, em Goiás, uma mulher de 28 anos foi presa na noite dessa terça-feira (16/5), na casa em que estava morando no bairro Chácara Santo Antônio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A detenção aconteceu após policiais militares receberem informações do paradeiro da suspeita.

Depois de ter a identidade confirmada, a mulher, que estava grávida de cerca de 35 semanas, foi conduzida para uma delegacia da cidade. Ela estava foragida desde a época do crime.

De acordo com o inquérito da Polícia Civil de Goiânia, a criança de 1 ano foi levada a uma unidade de saúde após supostamente cair da cama. No local, os médicos constataram diversas lesões e fraturas nas pernas, mandíbula, boca, tórax e cabeça do menino.

Devido à severidade dos ferimentos, a criança não resistiu e faleceu. A causa da morte foi traumatismo craniano causado por um objeto contundente. O ex-companheiro da mulher, padrasto da vítima, também é procurado pelo crime.