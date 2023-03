Suspeito de abusar de bebê em BH diz que ‘sentiu desejos sexuais’

Um homem de 45 anos foi preso neste sábado (4/3) sob suspeita de ter abusado sexualmente de uma bebê. O crime teria acontecido no Conjunto Minascaixa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte

Em depoimento à Polícia Militar, o avô da criança, que tem apenas 1 ano e 11 meses, disse que o suspeito perguntou se poderia usar o banheiro da casa. Logo, ele entrou no imóvel e foi até o quarto onde a mãe, de 20 anos, estava com a filha no colo sendo amamentada.