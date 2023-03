Suspeito de abuso sexual e sequestro de mulher em Goiás é preso em Minas

Segundo a Polícia Civil, na ocasião, dois homens armados abordaram a vítima nas proximidades de um supermercado. Após tomarem o celular dela e acessarem a conta bancária – em que havia R$ 27 mil guardados -, os homens realizaram o sequestro.

Daí, o passo a passo dos crimes cometidos contra a chefe de cozinha foi:

– Obrigaram a efetuar um empréstimo, pela internet, de R$ 15 mil;

– Foram a uma casa de câmbio, em que um dos criminosos se passou de filho da vítima, e a obrigou a sacar R$ 42 mil. Depois converteram o dinheiro em euro;

Segundo a Polícia Civil, o homem preso em Divinópolis, cerca de 800 quilômetros do local do crime, tem extensa ficha criminal e é natural do estado de São Paulo. Ele foi encontrado em uma casa localizada no bairro Santos Dumont.