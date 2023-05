Suspeito de aliciar adolescente a fugir de casa é preso na rodoviária de BH

Uma adolescente, de 16 anos, foi localizada no terminal rodoviário de Belo Horizonte nessa quarta-feira (17/5). A suspeita é de que a jovem foi aliciada por um homem a sair de casa, no interior do estado, e fugir para a capital.

Segundo a Polícia Militar, a jovem é da cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, e conheceu um homem, de 38 anos, pela internet há cerca de seis meses.

A adolescente contou que o homem prometeu trabalho e sustento na capital, além de arcar com os custos de um curso de agropecuária. Ela disse que conseguiu despistar a família para fugir.

Depois de horas de buscas na rodoviária, os militares conseguiram prender o homem, que confirmou a história da jovem, e resgatar a adolescente.

Os celulares dos dois foram apreendidos. A jovem ficou sob cuidados do Conselho Tutelar e o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.