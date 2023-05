Suspeito de atropelar ciclista na BR-356, em BH, e fugir é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um jovem, de 18 anos, suspeito de ter atropelado o ciclista Thiago Barbosa Bento, de 33 anos. O acidente ocorreu na manhã desse sábado (6/5), na BR-356, depois do BH Shopping, na altura do Bairro Belvedere. O atleta foi socorrido e está em coma induzido no Hospital João XXIII. O condutor do veículo pode responder pelo crime de lesão corporal grave.

Após mais de 30 horas do acidente , a Polícia Civil identificou o suspeito e, após ouvir o depoimento, teve a prisão em flagrante delito ratificada pelo crime de lesão corporal grave. O proprietário do veículo, de 22 anos, também foi ouvido e liberado. De acordo com a PCMG, as causas e circunstâncias do fato estão sendo apuradas.

Confira a nota na íntegra:

“Sobre o acidente de trânsito ocorrido ontem (6/5) no bairro Santa Lúcia, na capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o condutor, de 18 anos, foi ouvido pela autoridade policial e teve a prisão em flagrante delito ratificada pelo crime de lesão corporal grave. O proprietário do veículo, de 22 anos, foi ouvido e liberado. A PCMG apura as causas e circunstâncias do fato.”