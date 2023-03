Suspeito de atropelar e matar esposa no Anel Rodoviário é preso

O suspeito de atropelar e matar a esposa, de 39 anos, na semana passada, foi preso nesta segunda-feira (6/3), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte . O crime aconteceu na quinta-feira (2/3 ) em um posto de gasolina , às margens do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, Região Oeste da capital mineira.

Um inquérito policial foi instaurado, e a investigação tramita no Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídio, vinculado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ocorrência está sendo tratada como feminicídio.

A equipe doesteve no local ma ,amhã do dia do atropelamento e notou que o cheiro de sangue ainda era muito forte . A perícia esteve no local e o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).