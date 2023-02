Suspeito de canibalismo em Amsterdã é preso ao tentar embarcar para BH

Um brasileiro, de 26 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de Lisboa com roupas sujas de sangue e suspeita de cometer canibalismo. Ele estava embarcando em um voo com destino a Belo Horizonte , quando foi parado pelo Serviço de Fronteiras e Estrangeiros (SEF) na noite dessa segunda-feira (27/2).

Segundo os jornais portugueses Público e Correio da Manhã, além da revista Sábado, inicialmente ele foi detido por "autoridades terem suspeitado da legalidade do cartão de cidadão italiano" e ao verificarem seus documentos, constataram que o homem estava com um mandado de prisão em aberto desde domingo (26), em Amsterdã, por suspeita de assassinar outro brasileiro que o acolheu na cidade.

No momento da abordagem, Begoleã Fernandes teria falado sobre canibalismo e um saco plástico com carne foi encontrado dentro da mochila que ele carregava. O material foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, equivalente ao Instituto Médico Legal do Brasil e será avaliado se a carne é humana.

De acordo com nota divulgada pelo Público, o SEF também apreendeu um celular, ataduras, roupas com sangue e documentos de outras três pessoas. "Por indicação das autoridades neerlandesas e do DIAP de Lisboa foram apreendidos, além dos documentos que o suspeito tinha na sua posse, uma ligadura e roupa com vestígios de sangue, uma embalagem de plástico contendo diversos pedaços de carne e um telemóvel, tendo o cidadão estrangeiro sido conduzido ao Laboratório de Polícia Científica da PJ", afirmou a publicação.

O crime teria acontecido em Vegasstraat, região Norte de Amsterdã, e de acordo com o Correio da Manhã, a vítima é Alan Lopes. Ele foi cobrar uma dívida do homem, o que possivelmente motivou o crime.

Em uma página no Facebook, o homem afirma que é natural de Matipó, município da Zona da Mata Mineira, há cerca de 250km de BH.