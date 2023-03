Suspeito de dar ‘mata-leão’ e roubar homem é preso

Um homem, de 28 anos, foi preso nessa segunda-feira (6/3) suspeito de tentativa de latrocínio, no bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva do homem foi durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

O homem é suspeito de roubar e tentar matar outro homem no dia 12 de fevereiro. Segundo as investigações, os dois se conheceram em um bar e caminhavam pela rua quando o suspeito surpreendeu a vítima com um golpe ‘mata-leão’.

A vítima ficou desfalecida no chão enquanto o suspeito roubava os pertences dela, de acordo com a polícia.

Com as imagens de circuito de segurança e um trabalho de inteligência de equipe de investigadores, o suspeito foi identificado e a Polícia Civil solicitou medidas cautelares.

Pelas imagens, foi possível constatar que o suspeito agiu com "grande fúria, visto que, mesmo com a vítima inconsciente, ele deu chutes e, até mesmo, ficou ajoelhado na região do pescoço e cabeça dela".

A vítima continua internada, e segundo familiares, com quadro clínico estável.

O indivíduo suspeito está sendo investigado também por autoria de outros crimes na região.