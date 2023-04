Suspeito de espancar adolescente até a morte é preso na Grande BH

O quarto suspeito de matar um adolescente de 17 anos foi preso nessa quinta-feira (26/4) em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O homem, de 21 anos, era procurado desde a época do crime, no dia 29 de março.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi espancado, até a morte , com um pedaço de madeira. A suspeita é que o crime possa ter relação com o tráfico de drogas