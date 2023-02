Suspeito de estelionato é preso no interior de Minas

Um homem de 43 anos, suspeito de praticar vários crimes de estelionato e falsidade ideológica no estado de Goiás, foi preso em flagrante nessa quinta-feira (2/2) no Centro de Frutal, em Minas Gerais, por uma equipe da Polícia Civil (PCMG) da cidade.

Segundo o delegado regional Fabrício Altemar, o suspeito foi preso em flagrante em via pública por tentativa de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica, pouco tempo depois de tentar abrir uma conta em uma agência bancária do município.

“Com ele foram apreendidos cartão de crédito, comprovante de abertura de conta em outra agência bancária e documentos falsos. O suspeito negou a prática dos crimes, mas mesmo assim foi ratificada a sua prisão em flagrante”, complementou o delegado.

Ainda conforme Altemar, o suspeito tem uma vasta lista de antecedentes criminais praticadas no estado de Goiás, com várias passagens pelo crime de estelionato, inclusive com um mandato de prisão em aberto.

“Agora ele está à disposição da Justiça. Vamos encaminhar esses documentos falsificados para a perícia, para que comprove essa materialidade e, em um prazo de dez dias, o inquérito possa ser relatado e concluído com os laudos periciais”, finalizou Altemar.