Suspeito de estuprar adolescente é esfaqueado e preso em Minas

Um homem de 61 anos suspeito de estuprar uma adolescente, de 14, foi atingido por golpes de faca e de marreta, em frente à sua residência, na tarde deste domingo (19/3), em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações de dois Boletins de Ocorrência, registrados pela Polícia Militar (PMMG), o suspeito da tentativa de homicídio está foragido.

Já o suspeito de estupro de vulnerável, logo após sofrer as agressões, entrou em seu carro e fugiu para Uberaba , a cerca de 60 km, onde deu entrada no Hospital Regional José Alencar. No local, recebeu atendimento médico e voz de prisão.

Ainda de acordo com a PM, antes de suspeito e vítima se encontrarem, eles trocaram mensagens e fotos através do aplicativo WhatsApp. No final da manhã desse domingo, o homem ligou para ela e pediu para ir até a Lagoa Park.

No local, ela disse que sentiu medo que fosse agredida ou morta e, então, entrou no carro do suspeito. Em seguida, foram até a residência dele. Nesse local, segundo a adolescente, o homem disse iria tomar banho e depois disso mandou que ela deitasse, sem roupas, na cama dele.

Nesse momento, ela disse que mais uma vez sentiu medo do suspeito e então foi consumado o ato sexual. Logo em seguida, a vítima disse que o suspeito deixou ela de volta na Lagoa Park.

A adolescente foi levada pela mãe e avó até hospital, onde equipe médica relatou à PM que foi confirmado rompimento do hímen.

Agredido com facadas e golpes de marreta

Pouco tempo depois de praticar o estupro contra a adolescente, o homem teria sido atingido por golpes de faca e marretadas por um indivíduo que está foragido.

O suspeito do estupro contou à PM que, inicialmente, um homem que ele não conhece foi até a sua casa e chamou ele até o portão, quando perguntou se alugava pula-pula. Mas, ao abrir o portão, o homem foi surpreendido e agredido com facadas e marretadas, sendo que ele ficou ferido na boca.

Ainda conforme o registro policial, pouco tempo depois de ser agredido, o suspeito da tentativa de homicídio fugiu do local e a vítima e suspeito do estupro contra a adolescente entrou no seu carro e seguiu até a casa de sua filha, em Uberaba. Ela, então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).