Suspeito de estuprar cinco crianças no Rio de Janeiro é preso em Contagem

Um homem de 55 anos, suspeito de abusar sexualmente de crianças no Rio de Janeiro , foi preso nesta sexta-feira (3/2), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . A prisão foi efetuada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, do Rio, e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com as investigações, o homem teria estuprado cinco crianças que, na época dos crimes, tinham entre 6 e 11 anos. Duas das vítimas moravam em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e três em Três Rios, na Região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro.