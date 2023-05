Suspeito de estuprar pacientes na UTI é preso

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, na manhã desta quarta-feira (10/5), um técnico de enfermagem, de 55 anos, suspeito de ter estuprado duas pacientes no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo a PCMG, as duas vítimas, de 54 e 60 anos, estavam internadas na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital.

A polícia informou que o homem foi encontrado na casa de um familiar. Ele não resistiu à prisão.

Estupros ocorreram no começo do ano

Segundo a Polícia Civil, os estupros aconteceram em fevereiro e março deste ano. Uma das vítimas fez a denúncia do estupro à PCMG. Após o relato, a polícia começou a investigar e chegou até a segunda vítima, que também confirmou o estupro. Uma delas é deficiente visual.

Depois do começo da investigação, o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus demitiu o funcionário.

“Diante da mera suspeita sobre o ocorrido, o funcionário foi imediatamente desligado da instituição, deixando de fazer parte do quadro do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. O HMTJ fez questão de colaborar com a Polícia, franqueando a entrada dos investigadores e aos dados solicitados para esclarecimento dos fatos", informou o hospital.