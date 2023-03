Suspeito de estupro é desmascarado e preso depois de 16 anos foragido

Um homem acusado de estupro que estava foragido da polícia há 16 anos foi preso nesta quarta-feira (29/3) após investigações da Polícia Civil de Unaí, no Noroeste de Minas.

Segundo o delegado delegado João Lourenço Filho, que comandou as investigações na cidade, o homem usava nome falso e, por isso, passava despercebido. Ele se apresentava como sendo natural do estado do Maranhão.

“Tivemos o apoio da Polícia Civil do Maranhão quando conseguimos constatar que o investigado realmente utilizava identidade falsa, tendo sido feito diversos levantamentos para se chegar à sua real identidade. Após tais constatações, descobrimos se tratar de uma pessoa de Minas Gerais que estava foragida há mais de 16 anos, acusado do crime de estupro”, diz o policial.

Leia também: Homem que atraía mulheres pelas redes para cometer estupros é investigado

Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de uso de identidade falsa, desobediência e resistência. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.