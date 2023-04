Suspeito de furtar joalheria em MG é preso e se arrepende: “vou devolver”

Um homem de 47 anos, suspeito de furtar uma joalheria em Araxá, no Alto Paranaíba, confessou a autoria do crime e afirmou que devolverá o valor de R$ 25 mil em produtos levados, informou a Polícia Civil de Minas Gerais, que encerrou as investigações no domingo (16).

Em depoimento, ele confessou que simulou o interesse em adquirir algumas jóias no estabelecimento. Em determinado momento, conseguiu distrair a vendedora e furtou diversos anéis e medalhas.

Segundo informações do inquérito policial, o homem mora na cidade paulista de Franca e teria se deslocado à cidade mineira e praticado o crime.

Uma investigação identificou, inicialmente, o veículo que ele usou para chegar e sair da joalheria. Ao identificar o autor, policiais foram até Franca e o interrogaram, resultando na confissão do mesmo.

No depoimento, o suspeito se mostrou arrependido e disse que irá ressarcir o prejuízo da vítima. O caso será encaminhado à Justiça.