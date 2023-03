Suspeito de matar 20 pessoas a mando do PCC é preso em Uberlândia

Procurado por mais de 20 assassinatos, um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em Uberlândia em operação do Ministério Público de Minas Gerais e das polícias Civil e Militar. Ele foi encontrado andando em um shopping do setor sul da cidade do Triângulo Mineiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8/3).

Lamartine Henrique de Oliveira, de 22 anos, cometia os homicídios a mando da facção criminosa e, por isso, foi um dos alvos de uma força-tarefa criada para conter ramificação do PCC em Uberlândia. “Ele era natural daqui, as atividades dele eram na cidade, e a figura dele era a do 'disciplina', buscando implantar a lei do terror a qualquer pessoa com ligação direta ou indireta com a organização criminosa”, disse o delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu.

Leia também:Dono de açougue é detido com mais de 200 kg de carne saqueada Ele ainda explicou que operações anteriores deram subsídios de informações que propiciaram ao MP peticionar pela prisão preventiva. Lamartine tem passagens por furto, tráfico de drogas , associação para o tráfico, além dos homicídios.

Prisão

Com a prisão decretada, as polícias trocaram informações sobre o paradeiro do procurado, o que culminou na abordagem dele em um shopping, enquanto ele passeava pelo local. Não houve reação.

Lamartine de Oliveira chegou a usar tornozeleira eletrônica e a romper o equipamento para não ser rastreado e continuar a cometer crimes. “É um alvo importante que foi preso, em virtude dessa atuação da organização criminosa na cidade”, disse o major da Polícia Militar, Luciano Parreira.

A ação ainda cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do preso e de outros suspeitos.