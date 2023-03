Suspeito de matar a irmã a machadadas é preso em ação conjunta

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar (PMMG) realizaram, na última sexta-feira (24), uma operação conjunta de mandado de prisão preventiva contra um homem, de 34 anos, investigado pelo crime de feminicídio. Policiais civis e militares, após identificação do paradeiro do suspeito, efetuaram a prisão em uma estrada vicinal, na região do crime.

O caso ocorreu no último dia 18, no Córrego do Sobradinho, zona rural do município de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia, o suspeito se encontrava embriagado e, em posse de uma arma de pressão – modificada para disparar projéteis calibre 22 –, teria efetuado alguns disparos em direção ao imóvel onde a irmã, de 39 anos, e as três filhas dela moravam.

Relatos indicam que, ao perceber que nenhum dos familiares havia sido atingido, o homem pegou um machado, entrou na residência e, em um quarto nos fundos, golpeou a vítima na cabeça.

Uma criança de 11 anos presenciou a morte da mãe pelo tio. Ele ainda teria desferido um golpe com o machado na direção da menina, que sofreu uma lesão no joelho. Em seguida, o homem fugiu.

A Polícia Civil realizou a perícia oficial no local do crime para os primeiros levantamentos, enquanto a equipe da Delegacia em Padre Paraíso realizou demais trabalhos investigativos. No inquérito policial, após colhidos indícios suficientes que apontavam circunstâncias, autoria e materialidade do delito, a PCMG representou pela prisão preventiva do investigado por feminicídio.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, e o inquérito policial será concluído com remessa à Justiça.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli