Suspeito de matar e beber sangue em ritual diz que vítima agrediu mãe dele

Um jovem de 22 anos, suspeito de matar e beber o sangue de outro homem, de 44, em Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, disse à Polícia Civil nesta terça-feira (6/6), durante a reconstituição do crime, que a vítima agrediu a mãe dele, com quem mantinha um relacionamento.

Golpe do falso presente é alvo de inquérito em BH; médica perdeu R$ 58 mil A informação foi repassada pelo delegado Rodrigo Noronha, responsável pelo inquérito policial, por meio de assessoria. “Durante o procedimento, o suspeito confessou a execução em um ritual e confirmou que a motivação está relacionada com agressões que a vítima, que era padrasto dele, praticou contra sua mãe [do investigado]”, afirma.

O crime, conforme apurou a Polícia Civil, aconteceu na madrugada de 15 de maio, no bairro São Bento, quando o padrasto foi morto a facadas. O suspeito foi preso após ser localizado na residência da irmã, no bairro São Vicente. Além da prisão, os policiais apreenderam com ele um celular que pertencia à vítima.

Na ocasião, Noronha contou que os policiais foram até o imóvel onde o suspeito vivia com a mãe e encontraram as roupas usadas por ele no dia do crime. Nesse sentido, as peças estavam sujas de sangue, bem como a faca utilizada no assassinato.

“As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado”, declarou o delegado na oportunidade.