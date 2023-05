Suspeito de matar e esconder corpos em contêiner é preso

A motivação dos crimes e a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o homem, de 38 anos, também é suspeito de tentar matar outras pessoas.

Ele foi preso no Bairro Santa Efigênia, pela Polícia Militar, após a justiça expedir mandado de prisão temporária.

Agora, com a formalização dos procedimentos policiais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. E, apesar da prisão, as investigações, coordenadas pela 6ª Delegacia Especializada de Homicídio Noroeste, continuam.

No dia 23 de abril, o corpo de um terceiro homem foi encontrado também em um terreno baldio na Avenida Antônio Carlos, debaixo do viaduto Senegal, no Bairro Lagoinha . A vítima foi baleada três vezes na cabeça e uma no pescoço.