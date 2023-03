Suspeito de matar homem com golpes de capacete é preso

Um homem, de 45 anos, morreu após ser agredido com golpes de capacete e socos no rosto nesse domingo (19/3), em Santa Margarida, na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por funcionários do hospital municipal, que informaram sobre a entrada da vítima no atendimento da unidade.

Durante rastreamento, a PM localizou um suspeito, de 24 anos, que confessou ter agredido o homem.

Em conversa com os militares, o suspeito informou que estava em um campo de futebol quando recebeu a notícia de que a vítima havia invadido sua casa, quando a esposa e filhos estavam no interior do imóvel.

O suspeito ainda contou que no momento em que voltava para casa, encontrou o homem em um motocicleta e o abordou, com o objetivo de saber os motivos da entrada dele na residência, momento em que a vítima passou a encará-lo.

Por causa disso, o suspeito deu golpes de capacete e socos no rosto da vítima. O homem morreu pouco depois de chegar ao atendimento médico.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.