Suspeito de matar idoso com açaí envenenado é indiciado em Minas

O suspeito de matar um homem com açaí envenenado em Almenara, no interior de Minas, foi indiciado nesta terça-feira (7/3) pela Polícia Civil (PCMG). As investigações foram concluídas e o inquérito entregue ao Poder Judiciário.

idoso foi morto em outubro de 2022, e o principal envolvido é um jovem de 18 anos.

Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de veneno . O jovem está preso desde o dia 8 de fevereiro e cumpre mandado temporário.

Segundo a PCMG, ele teria misturado chumbinho no açaí da vítima e entregado para ele comer.

A suspeita é que os dois tinham um relacionamento e o mais jovem não queria que ninguém soubesse do caso.

À época, o senhor de 60 anos foi socorrido e internado em um hospital, onde ficou até o dia 8 de janeiro. Ele morreu por complicações do veneno.

A PCMG um celular onde haveria informações que conrfirmam as ações do suspeito.