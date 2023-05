Suspeito de matar jovem para esconder romance trisal é condenado

Acusado de assassinar um jovem de 25 anos, Mateus José Alves foi julgado em júri popular nesta terça-feira (9/5), em Extrema, no Sul de Minas, e sentenciado a 17 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.

As investigações apontam que o motivo do crime foi esconder um romance “trisal” homossexual.

O crime foi no dia 21 de julho de 2021; Fábio Gomes da Silva foi morto com 11 golpes de faca e teve parte do corpo carbonizado. O corpo da vítima foi encontrado na casa onde morava.