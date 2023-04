Suspeito de matar médico a facadas tem prisão preventiva decretada

O suspeito de matar o médico Vinícius Soares Garcia, de 31 anos, com 29 facadas, em Belo Horizonte , neste sábado (22/4) passou por audiência de custódia nessa segunda-feira (24/4). A juíza Juliana Miranda Pagano determinou que a prisão em flagrante do acusado fosse convertida em prisão preventiva.

Na decisão, a juíza destacou a gravidade dos fatos, frisando que foram 29 facadas desferidas contra a vítima, dentro de sua própria casa. Além disso, o acusado ainda saiu da residência do médico sem prestar socorro.

Depois de cometer o crime, o suspeito, identificado pela Polícia Civil como o chef de cozinha Victor Dornas Ribas, de 30, procurou um médico psiquiatra, ocasião em que foi internado em um hospital psiquiátrico. De acordo com a magistrada do caso, essa sequência de ações reforçam a necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

Entenda o caso

O suspeito, que informou ter conhecido a vítima há 15 dias, estava com o médico desde a quinta-feira (20/4). Ao acordar, no sábado (22/4), percebeu que havia sido drogado e violentado, e tentou sair da casa do médico.

Ao tentar sair, o acusado teria sido ameaçado com uma faca pela vítima, iniciando uma luta corporal. A vítima foi encontrada com 29 facadas, desferidas em lugares diferentes do corpo e na cabeça. O acusado, que saiu sem prestar socorro, alega ter agido em legítima defesa.

Depois de deixar a casa da vítima, o suspeito procurou um psiquiatra e foi internado em um hospital, onde foi encontrado pela polícia e preso em flagrante.