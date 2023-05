Suspeito de matar médico no Centro de BH segue internado

O homem suspeito de matar o médico Vinicius Soares Garcia, de 31 anos, assassinado dentro de seu apartamento na avenida Augusto de Lima, no Centro de Belo Horizonte , no dia 22 de abril, continua internado no Hospital Espírita André Luiz. O principal suspeito, de 30 anos, está internado desde o dia seguinte ao crime, quando foi preso, e segue sob escolta de policiais penais do Núcleo de Gestão de Escolta Hospitalar.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), assim que tiver alta, o homem será transferido para o Ceresp Gameleira, também em BH.

O corpo de Vinícius foi encontrado dentro do próprio apartamento. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, encontrou uma poça de sangue na porta do imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou o óbito.

Exames preliminares constataram que o médico foi esfaqueado . Ele apresentava dez perfurações no peito, uma no rosto, três na mão esquerda, uma na mão direita, seis na cabeça e no pescoço e oito nas costas. O corpo foi levado para o Insituto Médico Legal e liberado pouco tempo depois.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de matar Vinícius contou que o conheceu há cerca de 15 dias e que passou a noite de quinta (20/4) e a sexta-feira (21/4) na companhia do médico e de mais duas pessoas. Ele não soube identificá-las.

O homem ainda afirmou que foi drogado e abusado sexualmente, mas não soube dizer quando e quem seria o responsável. Quando se deu conta do abuso, ele tentou sair do apartamento, mas teria sido impedido pelo médico, que o ameaçou com uma faca.

Conforme relato do suspeito, ele e a vítima entraram em luta corporal. Ele então teria conseguido tomar a faca e desferiu golpes contra Vinícius. Ao perceber que a vítima estava morta, tentou se matar.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Civil para saber sobre o andamento da investigação que apura as ciscunstâncias da morte de Vincídio, mas até a publicação da matéria não obteve resposta.

Versão contestada

Uma fisioterapeuta intensivista, amiga do médico morto a facadas, contestou a versão dada pelo suspeito . Ela usou as redes sociais para pedir que as pessoas "não acreditem em tudo" que leem.

Ela afirmou que vítima e suspeito estavam se relacionando "há quase 2 meses". A fisioterapeuta disse também que o homem não conhecia o amigo como ela, que garante que ele "seria incapaz de fazer ameaças ou cárcere de alguém, além de não ter porte físico para executar isso".

A fisioterapeuta ressaltou que a única versão é a do "autor de um crime bárbaro em que o outro lado nunca será ouvido". Ela ainda questionou o fato de a briga não ter tido barulhos e que "absolutamente nada [foi] ouvido pelos vizinhos no silêncio de uma madrugada".