Suspeito de matar motorista de app é preso pela segunda vez

Foi preso pela segunda vez o homem, de 24 anos, suspeito de matar um motorista de aplicativo nessa terça-feira (23/5), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . A segunda detenção aconteceu na noite desta sexta-feira (26/5), após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ) expedir novo mandado de prisão.

No dia do crime, o homem identificado como Arthur Leonardo Guimarães Moreira Loffi foi preso em flagrante depois de ser detido por moradores da região, enquanto tentava fugir do local. Ele teria esfaqueado Roniele dos Santos Rodrigues, de 35 anos, ao menos duas vezes no pescoço.

Nessa quinta (25/5), a juíza Karen Castro Montes determinou que Loffi fosse solto, indo contra pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de mudança da prisão de flagrante para preventiva. Conforme nota enviada à imprensa, assim que soube da decisão o MPMG, “imediatamente reiterou o pedido de prisão”.

Em seguida, o TJMG acatou o pedido e informou que a magistrada em plantão, juíza Karen Castro dos Montes, que determinou a soltura, esclareceu que "tomou a decisão com base nas informações disponíveis nos autos naquele momento".

Segundo o documento de prisão em flagrante, "nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade do acusado ter sido o autor do fato delituoso, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido. (…) Na hipótese, consta nos autos que o autuado teria, em tese, praticado crime doloso, com emprego de extrema e desmedida violência à pessoa, inclusive com resultado morte".

Na manhã desta sexta, antes do segundo pedido de prisão ser expedido, motoristas de aplicativos protestaram contra a soltura do suspeito e pediram mais segurança.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada para ocorrência de capotamento. Testemunhas informaram que o carro desceu a rua desgovernado e capotou em um lote. O motorista estava preso ao cinto de segurança, já sem vida.

Moradores da região conseguiram deter o suspeito do crime e acionaram a polícia. O homem, de 24 anos, estava com roupas sujas de sangue e o aparelho celular da vítima, usado para atender viagens.