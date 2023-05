Suspeito de matar tenente do Corpo de Bombeiros é preso

O sargento do Corpo de Bombeiros apontado como principal suspeito de matar o colega de trabalho, o tenente Rafael Alves Veloso, de 42 anos, na última sexta-feira (5/5), em Montes Claros, no Norte de Minas , foi preso na noite desta terça (9/5). Mesmo com a detenção, a motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Civil, mais informações sobre a prisão serão divulgadas na manhã desta quarta (10/5), durante coletiva de imprensa com representantes da corporação e do comando do Corpo de Bombeiros.

Rafael foi alvejado quando saia de casa para o trabalho . Ele chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na época, o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota de pesar. A corporação afirmou que está acompanhando as investigações sobre as circunstâncias do crime.