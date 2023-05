Suspeito de queimar ônibus foi preso após espalhar ‘fake news’ sobre a PM

Um dos quatro homens presos, suspeito de atear fogo a dois ônibus na Avenida João Gomes Cardoso, no Bairro Oitis, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , na tarde desse sábado (27/5) teria espalhado uma informação falsa de que a Polícia Militar teria feito uma abordagem truculenta contra um morador da região, que morreu no dia anterior. A informação foi desmentida pela corporação, durante coletiva de imprensa na noite de ontem. Mas, segundo os moradores, os militares seriam “responsáveis” pela morte de um jovem, que teve overdose.

De acordo com o tenente-coronel Júnio Espinola, comandante do 18º batalhão da PMMG, o homem tentou justificar o incêndio criminoso aos coletivos espalhando que o corpo do jovem, encontrado no bairro na manhã de ontem, teria sido vítima de uma ação policial.

“Primeiro, a gente deixa bem claro que são informações levianas, isso não ocorreu. O importante é frisar que houve a restauração da ordem pública pelas ações da PMMG. O que ocorreu foi que o cidadão que foi preso começou a espalhar que o indivíduo que teria sido encontrado em óbito nesta manhã, teria sido morto em virtude de alguma ronda da polícia”, disse Espinola.

Na tarde de ontem, dois ônibus metropolitanos foram incendiados na cidade. Um deles havia acabado de sair do ponto final, e começar a viagem. Segundo o Corpo de Bombeiros , o primeiro acionamento aconteceu às 12h58. Mais tarde, às 16h26, em novo comunicado, a corporação informou que os militares se deslocaram para a mesma avenida para controlar o incêndio em outro ônibus. A distância entre as duas ocorrências era de 1 quilômetro.

O Sindicato de Transporte de Passageiros Metropolitano lamentou o ocorrido e afirmou que tem colaborado com a polícia para identificação e punição dos suspeitos. Além disso, a entidade explicou que os seguros não cobrem esse tipo de dano, sendo que a “conta” fica com o proprietário das empresas. “O Sintram lamenta, novamente, mais um ato criminoso com a perda de dois veículos no sistema metropolitano. Ressalta que o maior prejudicado é o passageiro no seu seu atendimento”.

Prisões

Ainda na tarde de ontem, quatro homens foram presos pelos dois incêndios criminosos . O primeiro, foi detido próximo ao local da ocorrência, com dois galões de combustível. O segundo, foi encontrado após colocar fogo na moto, roubada no momento do crime, para fugir do local. Sendo este, reconhecido pelo motorista de um dos coletivos.

Já o terceiro suspeito foi preso em flagrante após se queimar com o combustível, enquanto ateava fogo no veículo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O quarto suspeito, foi preso após espalhar a informação de que os incêndios seriam uma reação a ação da PMMG no bairro. Com ele foram apreendidas duas armas.