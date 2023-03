Suspeito de roubar R$ 100 mil em joias revendeu peças por R$ 1,2 mil

Segundo a polícia, o rapaz tem diversas passagens por furto e já esteve preso em outra ocasião. A PC chegou até o homem com o auxílio de imagens gravadas por câmeras de segurança da joalheria do local.

Ainda de acordo com o PC, o rapaz admitiu ter cometido o furto. Ele disse que vendeu as joias, avaliadas em R$ 100 mil, por R$ 1.200 a um homem no Centro de Juiz de Fora. Esse valor do furto foi gasto com drogas